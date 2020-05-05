Шеф-повар Кремля раскрыл кулинарные предпочтения первых лиц государства

Москва, 5 мая. Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о кулинарных предпочтениях первых лиц государства — от Леонида Брежнева до Владимира Путина.

По словам Галкина, которые приводит РИА Новости, в Кремле никогда не существовало единого списка запрещенных продуктов, которые ни при каких обстоятельствах не появятся на столах руководителей государства. Меню всегда формировалось, исходя из личных предпочтений. Михаил Горбачев, к примеру, не жаловал дичь.

«Леонид Ильич Брежнев в свое время — я его застал — любил дичь, уток с охоты в Завидово. Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, дичь не ел никогда, ему и не предлагали», — рассказал легендарный повар.

Он отметил, что Горбачев мог съесть утиное филе или индейку, но это была не дикая птица, а выращенная специально для кремлевской кухни. Борис Ельцин, в свою очередь, недолюбливал дары моря — на его столе под запретом были мидии и креветки.

«Борис Николаевич Ельцин, хоть и всеядный был, не очень любил морские деликатесы. Креветки, ежи морские, змеи, лягушки — он этих гадов не любил, такого на столе не бывало», — сообщил Галкин.

Горбачев, уточнил повар, мог попробовать морепродукты во время зарубежных поездок, но его супруга Раиса Максимовна никогда их не ела. Он подчеркнул, что во времена СССР на кремлевской кухне не было проблем с экзотическими фруктами, «были и манго, и авокадо, и киви, хотя в магазинах их не бывало».

Президент России Владимир Путин, рассказал Галкин, предпочитает простые традиционные блюда.

«Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как мы с вами», — сообщил шеф-повар Кремля.

Ранее стало известно, что под Волгоградом выбрали лучшего военного повара юга страны — там прошли соревнования поваров и пекарей «Полевая кухня», организованные Министерством обороны Российской Федерации.