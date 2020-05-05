Академик РАН Рогов предупредил о росте ядерной угрозы из-за действий США

Москва, 5 мая. Из-за действий Вашингтона и выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, существует риск роста угрозы ядерной войны. Такое мнение выказал академик РАН Сергей Рогов.

Как поясняет Рогов, Белый дом обусловил продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая. Однако этого не произойдет ни при каких обстоятельствах, считает академик. При этом отмечается, что в настоящее время СНВ-3 по существу является последним договором о контроле над ядерными вооружениями.

«Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — сказал Рогов в интервью «МК».

При этом противостояние между Вашингтоном и Пекином становится центральной осью международных общественных отношений. Рогов отмечает, что в настоящее время в этой тенденции просматриваются параллели с холодной войной. Он считает, что китайско-американские отношения будут развиваться по восходящей, при этом наиболее серьезным последствием этого может стать разрыв торговых отношений между двумя странами.

Ранее стало известно, что настоящей причиной выхода США из ДРСМД является стремление к сдерживанию России и Китая, которые увеличивают свою военную мощь и активно сотрудничают друг с другом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вашингтон готовился к расторжению договора заранее, пишет «Газета.ru».