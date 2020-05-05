Россиянам могут разрешить ставить подпись через «Госуслуги»

Москва, 5 мая. Минкомсвязи России на фоне пандемии коронавируса предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок путем авторизации на портале «Госуслуги».

В опубликованном проекте говорится, что подписываться под документами россияне смогут через систему, обеспечивающую создание и использование «неквалифицированной электронной подписи» для физлиц при помощи системы аутентификации портала «Госуслуги». На первом этапе планируется запустить новый функционал в порядке эксперимента.

Подписать документы таким образом можно будет при совершении сделок с использованием портала государственных услуг, при заключении договоров аренды федерального имущества и ряда других действий, список которых еще предстоит определить.

В случае выдачи нового ключа проверки цифровой подписи или утраты конфиденциальности старого действующий ключ можно будет аннулировать. По словам авторов проекта, эксперимент поможет повысить эффективность и удобство использования цифровой подписи на базе действующей инфраструктуры электронного правительства.

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