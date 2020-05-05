Израильские ученые заявили о «достижении» в создании средства от коронавируса

Иерусалим, 5 мая. Израильский институт биологических исследований заявил о якобы «значительном достижении в поиске средства от коронавируса». Открытие в области борьбы с пандемией ученые представили министру обороны Нафтали Беннету.

Уточняется, что достижение было показано главе силового ведомства во время его визита в Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Циона.

«Канцелярия Беннета отметила, что речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента», — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Едиот Ахронот»

Отмечается, что стадия разработки антител уже пройдена и следующим шагом является патент препарата и налаживание контактов с международными компаниями, которые смогут производить его в коммерческих объемах.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия также занимается разработкой собственной вакцины против коронавируса. Этим на сегодняшний день заняты ученые Государственного института здравоохранения, Института гематологии и Института клинической и экспериментальной медицины, пишет «Газета.ru».