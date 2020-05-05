Болгария меняет правила для туристов

София, 5 мая. Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова сообщила, что открытия болгарских курортов можно будет ожидать не ранее июля.

Накануне премьер Болгарии Бойко Борисов поручил подготовить законопроект о постепенном снятии карантинных мер. Об открытии страны для туристов речи пока не идет, планы в этом направлении станут известны ближе к середине мая, но уже сейчас многие отели начали подготовительную работу.

Стоит отметить, что в стране начали действовать новые правила, которым должны следовать возобновляющие работу бассейны. Специалисты ожидают, что эти эпидемиологические правила будут введены и в туристическом секторе. Так, расстояние между лежаками должно составлять не менее четырех метров. Санитарная обработка оборудования и окружающих пространств должна производиться каждый час, а маски и перчатки становятся обязательными для персонала. Все водные аттракционы и развлечения остаются закрытыми.

Ограничения вводят и сами гостиницы. Сайт популярного курорта «Албена» сообщает, что все прибывающие автомобили должны проходить обязательную дезинфекцию, а гостям дважды в сутки будут измерять температуру. В ресторанах и кафе гостей рассадят с соблюдением социальной дистанции, а дезинфекция рук при посещении общепита станет непременным требованием.

Между тем, основным препятствием для тех, кто собирается в Болгарию, остаются закрытые границы России и приостановленное авиасообщение. Эксперты ожидают, что программу полетов в этом направлении авиакомпании сформируют не ранее июня.

Ранее Deita.ru сообщила, что спасатели Находки эвакуировали со скалы двоих туристов, которые решили срезать путь между бухтами и застряли на высоте.