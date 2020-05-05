Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Москва, 5 мая. В Калининграде врачи отказались работать в период борьбы, однако их нельзя за это осуждать, поскольку сначала надо понять, что стало причиной такого поступка. Такое мнение высказал физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что почти 350 медработников в регионе отказались работать во время эпидемии COVID-19. Он уточнил, что речь идет о примерно 100 врачах и 250 сотрудниках среднего медицинского персонала. При этом министр добавил, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать, и это тоже было их личное решение, потому что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный сотрудников в этой возрастной группе.

В свою очередь врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.

«Я считаю, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для ее выполнения. Например, работа без средств индивидуальной защиты часто приводит к ухудшению ситуации и для пациентов, и для врачей, потому что медработники становятся источником заражения», — заявил Гальперин в эфире НСН.

Он также отметил, что прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода.

Напомним, согласно последним данным в России выявлено более 145 тысяч граждан с COVID-19. При этом с заболеванием скончались 1356 человек, вылечились более 18 тысяч, пишет «Газета.ru».

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что коронавирус является серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания. Также представителями силового ведомства было отмечено, что они не обращают внимания на различные домыслы, связанные с COVID-19, так как считают их недобросовестной политической и информационной борьбой.