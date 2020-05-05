В США из-за коронавируса массово уничтожают продукты питания

Вашингтон, 5 мая. Снижение спроса и потребления на фоне распространения нового коронавируса привело к массовому уничтожению продуктов питания в США.

Как пишет «Военное обозрение», угроза COVID-19 привела к существенному сокращению потребления продуктов в Соединенных Штатах. Специалисты связываются это с закрытием кафе, ресторанов, столовых в университетах и школах, где ранее обедали многие американца. В общей сложности потребление сократилось примерно на 50 процентов. В этих условиях сельхозпроизводители столкнулись с кризисом перепроизводства — в отсутствие сбыта избыток овощей, молока и фруктов приходится уничтожать. Уже сейчас в США ежедневно выливают около 14 миллионов литров молока и утилизируют сотни тонн овощей, на очереди — поголовье крупного рогатого скота.

Проблема усугубляется возрастающим количеством случаев заражения коронавирусом среди сотрудников сельхозпредприятий. На днях на карантин ушел крупнейший в штате Айова мясокомбинат Tyson Foods, ранее перерабатывающий 19,5 тысячи голов свиней в день. Не хватает морозильных камер и промышленных мощностей для консервации продукции. Экспорту мешает высокая стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах, влияющая на итоговую цену товаров, поэтому страны третьего мира, испытывающие нехватку продовольствия, попросту не могут себе позволить продукты из США.

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на беспрецедентный шаг и выделила около трех миллиардов долларов на закупку излишков у фермеров.

Между тем, схожие проблемы настигают и Европу. Так, виноделы на фоне серьезного снижения спроса планируют перегнать свою продукцию в спирт для изготовления санитайзеров. Как и за океаном, главную причину своих проблем они видят в массово закрывшихся ресторанах и кафе, а также исчезновении туристов из-за коронавируса.

Ранее «Известия» сообщили, что с 26 апреля в России установлен запрет на вывоз зерновых для обеспечения продовольственной безопасности внутри страны.