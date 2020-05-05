Доктор Комаровский объяснил, как правильно укреплять иммунитет

Москва, 5 мая. Врач Евгений Комаровский назвал единственный способ, как можно действенно укрепить свой иммунитет. По словам специалиста, сопротивляемость организма различным инфекциям на самом деле усиливает лишь спорт и здоровый образ жизни, а не какие-либо таблетки.

В своем Instagram-аккаунте врач пояснил, что правильный способ укрепить свой иммунитет включает в себя физические нагрузки, правильное питание, отсутствие избытка сахара, лишнего веса, стрессов, а также не полная стерильность, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с множеством бактерий.

«Это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета», — сказал он.

Он также призвал россиян не верить компаниям, которые пытаются продать медикаменты якобы повышающие иммунитет. По словам Комаровского, на «фуфломицинах» и подобных средствах легко зарабатывают чуть ли не все желающие.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал о правилах посещения магазинов во время пандемии. По его словам, перед походом в магазин необходимо составить список покупок. Также он советует идти в знакомый магазин, «чтобы вы знали, что там где лежит». При этом нужно избегать часа пик, пишет «Газета.ru».