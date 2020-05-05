Автоэксперт Васильев рассказал о новых штрафах для водителей в КоАП

Москва, 5 мая. В соответствии с новыми предложениями, внесенными в КоАП Минюстом, водители смогут получить штраф за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины или опасную езду. Новые меры наказания прокомментировал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По словам специалиста, штраф за нанесение ущерба городской среде подразумевает разбрасывание мусора и автохлама. Как поясняет Васильев, под последним могут пониматься машины, навсегда «вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость». Штраф за подобные правонарушения составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч для юрлиц.

Аналогичный штраф автовладельцы будут платить за парковку и мойку автомобиля на газоне или детской площадке.

«Кстати, последнее может ударить по сервису каршеринга, ведь не секрет, что бригады специалистов часто приводят машины в товарный вид прямо там, где они и были запаркованы по окончании аренды», — отметил Васильев в беседе с агентством экономической информации «Прайм».

Также он сказал, что теперь вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования для водителя будет заканчиваться штрафом 30 тысяч рублей или залогом автомобиля. В КоАП также войдет штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Под его действие также могут попадать владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать.

Напомним, в России может появиться единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране. Целью нововведения является улучшение действующей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, пишет «Газета.ru».