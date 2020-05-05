Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу

Москва, 5 мая. В России вступил в силу закон, который запрещает продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, которые расположены на первых этажах жилых домов. Ранее соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

С 5 мая в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, смогут торговать алкоголем только если площадь их залов не менее 20 квадратных метров. Кроме того, кафе и бары теперь будут должны соблюдать запрет на розничную торговлю спиртным с 23.00 до 08.00. Власти в регионах также смогут на свое усмотрение увеличить разрешенную площадь помещений или вовсе запретить продажу спиртного в так называемых «наливайках».

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что запрет продажи алкоголя в кафе многоквартирных домов направлен на реализацию права граждан на покой, тишину и порядок.

Закон разрабатывался на основе многочисленных обращений и жалоб жителей многоквартирных домов. В частности, в 41 российском регионе отмечалось значительное ухудшение общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Ранее предприниматели обратились в Госдуму с просьбой отказаться от принятия законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя в многоквартирных домах, пишет «Газета.ru».