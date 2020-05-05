Доктор Мясников объяснил, почему необходимо лечиться дома во время пандемии

Москва, 5 мая. Телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян лечиться от коронавируса дома. Специалист таким образом ответил людям, которые жалуются на работу медиков, которые отказываются приезжать на вызов, если у пациента температура 38 градусов, в результате чего ему отказывают от госпитализации.

Как пояснил официальный представитель информационного центра оперштаба по коронавирусу, любая эпидемия на больничных койках не лечится, поскольку «на койках – лежат». По мнению врача, в больницу должны быть госпитализированы люди в тяжелом состоянии.

«Если вы стоите или сидите, то вам в больнице делать нечего», — заявил Мясников в прямом эфире на YouTube-канале «СоловьевLive».

Он также отметил, что из-за большой загрузки в настоящее время больницы являются «рассадником заразы». В случае незначительного повышения температуры врач посоветовал принять парацетамол и сидеть дома.

Напомним, ранее главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев указал, что в России пока не было пика заболеваемости COVID-19. По последним данным, в России выявлено 145 452 случаев коронавируса и 1 359 умерших. Всего в мире 3 635 559 больных и 251 490 умерших, сообщает «Газета.ru».

Накануне партию средств индивидуальной защиты и антисептиков доставили в Магадан самолетом Минобороны РФ. Маски, антисептики, защитные костюмы, бахилы термометры общим весом 8 тонн были привезены на Колыму. Часть средств защиты бесплатно передадут социально незащищенным категориям жителей.