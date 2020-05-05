Пилот разбившегося в «Шереметьево» Superjet Евдокимов назвал свою версию катастрофы

Москва, 5 мая. Командир экипажа разбившегося в «Шереметьево» ровно год назад Sukhoi Superjet Денис Евдокимов отрицает свою вину, утверждая, что самолет якобы потерял управляемость после удара молнии.

Журналист «Ленты.Ру» стал первым представителем прессы, полноценно пообщавшимся за минувший год с Евдокимовым, который находится под подпиской о невыезде. Напомним, по версии следствия, пилот — единственный виновный в катастрофе, в результате которой погиб 41 человек. Сам летчик утверждает, что сделал все возможное для спасения самолета, потерявшего управляемость после попадания атмосферного разряда.

По его словам, молния вывела из строя систему управления воздушного судна, после чего стало невозможно точно выдерживать заданную высоту, когда Евдокимов принял решение сажать самолет в аэропорту вылета.

«При выполнении посадки отклик воздушного судна на управляющие воздействия стал обратным, то есть при отклонении ручки управления на себя воздушное судно не поднимало нос, а опускало его, и наоборот. Задержка составила около одной секунды, это время критическое при управлении рулевыми поверхностями вблизи земли», — рассказал Евдокимов.

Он указал также, что считает расследование неполноценным ввиду того, что самолет после случившегося не был признан вещественным доказательством, его не обследовали на повреждения, полученные после удара молнии. Евдокимов раскритиковал и версию Минпромторга о безопасном подломе шасси, которые «не выдержали» трех ударов и разрушились неправильно. Пилот напомнил об аналогичных проблемах с Superjet в 2008 и 2018 году. Причиной аварии, по его мнению, стало несоответствие воздушного судна нормам летной годности.

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит риски свелись бы к минимуму. Хочу выразить глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы. Я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависит от правильности моих действий, и предпринял все возможное», — заключил Евдокимов.

Он подчеркнул, что продолжит добиваться установления достоверных причин аварии.