«Пропавший» экс-полковник Захарченко «нашелся» в СИЗО

Москва, 5 мая. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко «нашелся» в московском специзоляторе «Кремлевский централ», куда его этапировали из колонии в связи с вновь выдвинутым обвинением.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Захарченко якобы «пропал» в СИЗО. Он не отвечал на письма и обращения, не выходил на связь по телефону, а отправленные на его имя деньги возвращались. По словам адвоката Валерии Туниковой, экс-полковник все это время оставался в специзоляторе — после прибытия из колонии он был отправлен на карантин.

«Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — не понятно», — рассказала «Московскому комсомольцу».

Туникова сообщила, что возникло предположение об отправке Захарченко обратно в колонию.

«Подняли шум, написали много запросов», — отметила защитница осужденного.

Адвокат добавила, что обратилась по этому поводу в различные инстанции, но еще не получила ответа.

По новому делу Захарченко обвиняют в получении взяток по двум эпизодам. По версии следствия, в первом случае он получил полтора миллиона рублей за покровительство организованной преступной группе, оказываемое им на протяжении 10 лет. Второй случай связан с получением 845 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил его к 12 с половиной годам колонии. Работая в МВД, где он курировал направление по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, Захарченко был задержан по делу о взятке. После этого в квартире сестры экс-полковника нашли около девяти миллиардов рублей наличными. Происхождение этой баснословной суммы преступник объяснить не смог, деньги были изъяты в государственную казну.

Ранее «Известия» сообщили, что отец Дмитрия Захарченко, приговоренный к четырем годам колонии за растрату, выпущен на свободу.