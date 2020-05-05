Возлюбленный Бузовой рассказал, как помогает ветеранам на самоизоляции

Москва, 5 мая. Находясь на самоизоляции блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, решил стать волонтером. Мужчина помог 93-летней пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны. Об этом Манукян рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснил блогер, женщину, которой он помог, зовут Лидия Ивановна. Она прошла войну, потеряла дочь и мужа, осталась совсем одна. По словам Манукяна, женщина была без сил и не смогла донести продукты, поэтому ему пришлось нарушить дистанцию и помочь.

«Теперь я волонтер… помогаю, чем могу», — заявил Дава отметив, что вскоре опубликует на YouTube больше подобных историй.

Многие из подписчиков Давида Манукяна оценили его поступок, в том числе Ольга Бузова.

Напомним, ранее Давид Манукян в шутку предложил телеведущей Ольге Бузовой прекратить отношения. Ранее в Сети начали циркулировать слухи о возможном расставании Бузовой и Манукяна. Реплика мужчины прозвучала после очередного требования Бузовой в соцсети. Скандальная экс-телеведущая «Дома-2» неоднократно отмечала, что у нее есть четкий список требований к избраннику. Одними из главных условий являются романтические вечера, регулярные цветы и подарки.