Слухи о болезни сына Рудковской и Плющенко лишили звездную пару сна

Москва, 5 мая. Продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, пообещали принять меры, если СМИ не прекратят распространять слухи о якобы имеющемся у их сына Саши заболевания. Об этом заявил их адвокат Александр Добровинский.

Некоторые издания ранее опубликовали материалы, в которых утверждали, что в поведении сына Рудковской и Плющенко якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях. Подобные слухи возмутили Рудковскую и ее мужа. Сейчас пара намерена пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить распространение подобных слухов.

Адвокат звездной пары подчеркнул, что новости о синдроме Аспергера не соответствуют действительности.

«Яна и Женя — неординарная пара, очень популярные в нашей стране люди. Но они, как и любые родители, больше всего в жизни переживают за ребенка — сына Сашу. Они не спали всю ночь, нервничали. Я буду заниматься этим делом не просто как юрист, но как человек и отец, ведь прекрасно понимаю своих клиентов — затронуто самое дорогое», — заявил Добровинский.

Он пообещал, что дойдет в случае необходимости с этой историей до Государственной думы РФ и сделает все, чтобы СМИ не могли перепечатывать неподтвержденную информацию. По его словам, за публикацию подобных фейков должно быть предусмотрено наказание.

Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко попросил у родителей семейного пополнения. Трогательная запись появилась на странице мальчика в Instagram. На кадрах видно, как Саша сидит на деревянном помосте и разговаривает с мамой. Мальчик объясняет ей, что хочет малыша.