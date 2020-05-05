Манукян признался, что устал выполнять все капризы Бузовой

Москва, 5 мая. Блогер Давид Манукян в шутку предложил телеведущей Ольге Бузовой прекратить отношения. Его реплика прозвучала после очередного требования Бузовой в соцсети.

Бузова и Манукян встречаются уже год, регулярно выкладывая романтичные фото и видео в различные социальные сети. Некоторые поклонники, изучая многочисленные совместные фотографии звездной пары, задались вопросом – а что, если их роман наигран?

Несколько дней назад в сети начали циркулировать слухи о возможном расставании Бузовой и Манукяна.

«Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит, ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно, прощу», — прокомментировала их Бузова во время одного из прямых эфиров в соцсетях.

В ответ Манукян, которому уже, вероятно, надоело выполнять все капризы своей избранницы, пошутил о возможно расставании.

«Слушай, тогда проще расстаться», — ответил он.

Бузова неоднократно отмечала, что у нее есть четкий список требований к избраннику. Одними из главных условий являются романтические вечера, регулярные цветы и подарки.

Ранее Бузова показала внешность своей будущей дочери от блогера Давида Манукяна. Портрет возможного ребенка она сделала при помощи приложения, совмещающего две фотографии. Напомним, артистка рассекретила свой роман в конце 2019 года. Это первые серьезные отношения Бузовой после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет «Газета.ru».