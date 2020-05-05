Лауреатов Пулитцеровской премии назвали онлайн в США

Нью-Йорк, 5 мая. Американская газета The New York Times (NYT) снова получила Пулитцеровскую премию в области журналистики за серию антироссийских публикаций.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса лауреатов Пулитцеровской премии назвали в режиме онлайн. Серия статей, опубликованных в NYT, была награждена в номинации «международная журналистика» за описание якобы «противоправных действий», приписываемых России.

В сопроводительной записке не названы конкретные материалы, за которые присудили награду, но на сайте газеты сообщается, что премия была вручена за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других государств с момента президентских выборов в США в 2016 году. Напомним, что Москва неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес на этот счет.

Стоит отметить, что газета, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыто называет «врагом американского народа», уже получала Пулитцеровскую премию в 2017 году за материалы, «раскрывающие» усилия России по распространению своего влияния за рубежом. Тогда журналисты издания писали о «контактах» российских представителей с окружением Трампа и «влиянии» Москвы на его предвыборную кампанию. В дальнейшем инициированное демократами и продлившееся несколько лет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «кремлевском агенте Трампе» завершились крахом, что ставит под сомнение объективность «премированных» публикаций в The New York Times.

Напомним, учредителем Пулитцеровской премии стал уроженец Будапешта, американский журналист Джозеф Пулитцер, дезертировавший в годы Гражданской войны в США из армии и сколотивший состояние на том, что впоследствии назвали «ангажированной прессой». Купив газету New York World, он «обкатал» на ее страницах множество пропагандистских технологий, сочетая темы «большой политики» и скандалов из жизни звезд.

В конце своей жизни он пожертвовал солидную сумму на создание учебного заведения для журналистов и учреждения специализированной премии в области литературы, журналистики и образования.