Миро сравнила переболевших коронавирусом артистов с животными

Москва, 5 мая. Блогер Лена Миро сравнила переболевших коронавирусом российских знаменитостей с животными.

Миро посвятила очередной пост звездам отечественного шоу-бизнеса, у которых был выявлен COVID-19. Она заявила, что некоторые люди неспособны учиться на ошибках окружающих. В пример она привела заболевшую коронавирусом актрису Татьяну Васильеву. Та, по ее собственным словам «не придавала большого значения эпидемии», пока не поставили диагноз, после чего ей стало ясно, «что это все не шутки».

Блогер высмеяла Васильеву и ее коллег по шоу-бизнесу, сравнив их мышление с собачьим.

«Глядя на то, как ведут себя некоторые товарищи в разгар пандемии коронавируса, я пришла к неутешительному выводу: мыслительный процесс многих людей устроен по собачьему принципу. Многие глупые люди, подобно умным собакам, учатся на собственных ошибках. Им обязательно нужно испугаться, пострадать, вкусить, чтобы понять: эта штука опасна. Певица Бабкина лезла на певца Буйнова, веселилась от души, пока чуть не умерла от коронавируса, провалявшись почти две недели в коме», — написала она.

Вспомнила Миро и об артисте Льве Лещенко, заразившемся коронавирусом нового типа во время гастролей в США в середине марта. Отметим, Надежда Бабкина была госпитализирована первого апреля, а Татьяна Васильева заболела буквально на днях.

«Первый пост, предупреждающий об опасности коронавируса, я написала, кажется, 23 января. Наши селебруны, читающие меня каждый день, осознали опасность лишь в тот момент, когда заболели сами», — подчеркнула блогер.

Ранее «Известия» сообщили, что после майских праздников в Ленинградской области могут смягчить введенные из-за коронавируса ограничения.