Продюсер «Ласкового мая» рассказал, от чего умер автор песен группы

Москва, 5 мая. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о причине смерти композитора и поэта группы Владимира Бойко, который скончался в это воскресенье. Он был музыкальным руководителем группы и написал для нее около 25 песен, значительная часть которых стала хитами.

Как рассказал Разин, причиной смерти Бойко стал инсульт с кровоизлиянием в мозг.

«Накануне он мне сказал, что у него болит рука, опухоль. Из-за коронавируса он не мог долго попасть в больницу, потом попал, у него была жидкость. Давление у него было под 200, он постоянно страдал от этого», — рассказал Разин.

Бойко скончался 3 мая в Воронеже в возрасте 60 лет. Как рассказала бывшая солистка группы Наталья Грозовская, он уже долгое время чувствовал себя нехорошо.

По словам Разина, Бойко будет похоронен в Воронеже, вероятнее всего – в среду. Еще незадолго до кончины композитора, продюсер строил с ним совместные творческие планы.

Бойко сотрудничал с «Ласковым маем» с 1989 года по 1993-й как композитор и музыкальный руководитель, сменив на этой должности Сергея Кузнецова. Также он известен, как основатель группы «Белые розы» с солистом Алексеем Лобановым.

Группа «Ласковый май» была создана в СССР в 1986 году. Всесоюзная популярность пришла к коллективу после того, как его заметил администратор группы «Мираж» Андрей Разин. В 1991 году группа распалась, после чего Шатунов прекратил выступления и уехал в Германию. Концерты в новом составе возобновились в 2009-м на фоне выхода на экраны художественного фильма «Ласковый май».