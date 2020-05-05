Профессор Ершов рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в России

Москва, 5 мая. Если распространение пандемии коронавирусной инфекции не удастся победить к осени, в стране может произойти вторая волна заболевания. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов. При этом он отметил, что коронавирус с полной уверенностью можно назвать сезонным заболеванием.

«Если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения коронавируса — вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус и осенью-зимой он будет активизироваться», — заявил Ершов в интервью «Российской газете».

Также профессор прокомментировал информацию о возможности повторного заражения коронавирусом. Он пояснил, что это характерно для любой патологии, и COVID-19 не является исключением. Врач также назвал оптимальные обстоятельства для формирования стойкого иммунитета к вирусу. По словам специалиста, для этого болезнь должна протекать в средней тяжести, а лечение проходить без чрезмерного использования медикаментов.

Напомним, ранее британские ученые из университета Данди опубликовали новые изображения коронавируса. На снимках был изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике. Исследователи напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 имеют желудочно-кишечную симптоматику, пишет «Газета.ru».