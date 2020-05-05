Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли»

Москва, 5 мая. Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль».

В комментарии «АиФ» Есин подчеркнул, что на данный момент не существует никаких международных соглашений, регламентирующих либо запрещающих испытания ракеты «Нудоль».

«Нудоль», от которой американцы предлагают избавиться, относится к системе противоракетной обороны. Ее разрабатывают не для поражения спутников, а с целью наращивания наших возможностей по перехвату атакующих боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Сами же американцы далеко не безгрешны: в 2008 году они противоракетой SM-3 осуществили перехват своего спутника на высоте 250 километров», — пояснил эксперт.

Напомним, ракета «Нудоль» — одна из перспективных разработок, создаваемых отечественными учеными и инженерами для нужд Министерства обороны Российской Федерации. По сообщениям ряда СМИ, очередной испытательный запуск ее состоялся 15 апреля с космодрома «Плесецк». Тогда разработчикам удалось разогнать ее до гиперзвуковой скорости — семь километров в секунду.

«Нудоль» представляет собой один из элементов одноименного гиперзвукового ракетного комплекса, предназначенного для перехвата и уничтожения боевых блоков вражеских межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до полутора тысяч километров, а также в ближнем космосе.

Как пишут «Известия», комплекс разрабатывается с начала 2010-х годов и представляет собой дальнейшее развитие системы ПРО «Амур», защищающей сегодня Москву. По данным специалистов ВКО «Алмаз-Антей», «Нудоль» будет размещаться на самоходных высокопроходимых машинах, которые способны скрытно и оперативно перемещать ракеты в нужный район. Самоходная пусковая установка для комплекса разработана отдельно и сейчас проходит испытания.