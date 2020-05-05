ВВС Израиля нанесли удар по позициям военных на востоке Сирии

Дамаск, 5 мая. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии и поддерживаемых Ираном шиитских формирований на востоке Сирии.

По данным телеканала «Аль-Хадас», авианалет была совершен в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее стало известно, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку, нанесенную со стороны Израиля в провинции Алеппо. Как сообщает агентство САНА, израильские самолеты выпустили ракеты по военным складам, расположенным к юго-востоку от города Алеппо.

«Самолеты противника появились со стороны населенного пункта Атрая и были обнаружены радарами, силы ПВО открыли по ним огонь», — говорится в сообщении.

В данный момент сирийские военные уточняют урон, полученный в результате израильской агрессии. Отметим, что накануне не менее 12 ракет были выпущены со стороны Израиля по научно-исследовательскому центру, расположенному в районе города Алеппо.

Стоит подчеркнуть, что атаки Израиля в Сирии приобрели систематический характер. В первый день мая израильские вертолеты нанесли удар по позициям сирийской армии в 40 километрах к юго-западу от Дамаска. 27 апреля атаке подверглись военные объекты в пригороде сирийской столицы. Тогда были убиты четверо бойцов из шиитских формирований, сражающихся с террористами в рядах сирийской армии. Жертвами удара стали также трое мирных жителей, четверо, в том числе ребенок, были ранены.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Хасака. По данным Минобороны РФ, жителям поселка Кусайр, пострадавшим в ходе войны, раздали 500 продуктовых наборов с мукой, рисом, сахаром и молочными консервами.