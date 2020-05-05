Эрдоган заявил об участившихся нападениях на турецкую армию в зоне безопасности в Идлибе

Анкара, 5 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Анкара не собирается больше терпеть участившиеся нападения на турецкие силы, находящиеся на северо-востоке Сирии в районе зоны безопасности в Идлибе. В телеобращении к нации он предупредил, что Турция готова предпринять военные меры в случае продолжения столкновений.

«Мы больше не будем терпеть продолжения нападений», — заявил Эрдоган.

Отметим, что все нарушения перемирия, зафиксированные на территории зоны, были со стороны действующих там боевиков.

Напомним, 5 марта на переговорах в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации боевиков в сирийском Идлибе. Диалог двух лидеров продлился около 2,5 часов. По его итогам Путин заявил, что собеседникам удалось найти взаимопонимание. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.

Ранее сообщалось, что Анкара оказывает активную поддержку боевикам Идлиба — единственным турецким союзникам в сирийской авантюре. Последние же чувствуют себя под крылом Анкары более чем вольготно в Сирии. Террористы продолжают провокации, от которых гибнут мирные жители. При этом, только за активную фазу турецкой кампании в Идлибе, которая длилась до 4 марта, турки потеряли 62 военных, ранения различной степени получили 96 человек. Кроме того, было уничтожено пять танков, 10 боевых бронемашин, 13 беспилотников.