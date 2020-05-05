Актриса Титова призналась, что вынуждена жить на 10 тысяч рублей в месяц

Москва, 5 мая. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Титова в интервью рассказала, что она живет бедно и экономно. Звезда фильма «Большая перемена» вынуждена жить на 10 тысяч рублей в месяц.

Как пояснила Титова, ее пенсия составляет 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий. В связи с пандемией коронавируса государство прибавило еще 4 тысячи. При этом половина суммы уходит на плату за коммунальные услуги. Однако актрисе удается жить и с таким доходом. По словам Титовой тратиться она только на стиральные порошки, хлорку и крахмал. Еду не заказывает и все готовит сама.

«Умная женщина может все, ей цены нет. Умею экономить, была бедной несколько раз в жизни», — призналась Титова в интервью StarHit.

Также она отметила, что человеку нельзя постоянно жить под девизом «Я хочу!». Актриса также отметила, что она наоборот легко тратит деньги, однако в нужное время умеет их сэкономить.

Напомним, ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии и подчеркнула, что денег ей хватает. По словам известной актрисы, супруги заслуженного артиста РФ Бари Алибасова, ее пенсия составляет 55 тысяч рублей. Она складывается из нескольких выплат.