Дочь Никиты Михалкова рассказала, как воспитывала своих детей

Москва, 5 мая. Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова Анна поделилась своим опытом воспитания детей. Также известная актриса поздравила с днем рождения своих сыновей: Андрея и Сергея.
«Я очень рада, что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеете брать на себя ответственность», — написала она в поздравительном посте в Instagram.
По ее словам, дети в детстве много капризничали, что доставляло ей много трудностей. Свой пост она озаглавила подписью «я умею воспитывать монстров».
Напомним, что старший сын Михалковой Андрей несколько раз пробовал себя в киноиндустрии и модельном бизнесе, однако в итоге решил заняться коммерческой деятельностью. Сергей же принял решение пойти по стопам деда и пошел учиться на режиссера.
Осенью Михалкова показала, как выглядит без косметики и фотошопа. Снимок она выложила в Instagram.
В последние годы она заметно похудела и, по мнению поклонников, помолодела лицом. Из-за этого в Сети появились слухи, что актриса сделала пластические операции. Актриса Анна Михалкова развеяла слухи о пластической операции одним фото. Михалкова опубликовала в социальной сети фото, на котором лежит в розовом свитшоте. Видно, что на ее лице нет макияжа.
За полгода Михалкова сбросила 15 килограммов лишнего веса без изнуряющих диет. Поклонники радовались: «Ура, наконец-то Михалкова взялась за себя!».
Дорогие мои парни! Обычно я вас поздравляю с днем рождения отдельно. Вы такие разные, у каждого из вас столько происходит за год, что мне очень хотелось любоваться вашими достижениями, вашим взрослением, вашими разочарованиями, вашими влюблённостями находя для каждого отдельные слова) Но так получилось что события именно этого года, показали как важно что вы есть друг у друга!!!! Важно что с вами рядом есть люди, которые готовы с вами быть до конца, и как важно что у вас есть такая семья. Я очень рада что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеет брать ответственность не только за себя, но и за тех кто рядом с вами. Если и говорить за что я благодарна карантину- так это за то что он опять дал мне возможность увидеть вас такими какими вы были, вспомнить в малейших подробностях и деталях и любоваться тем какими вы стали. Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы как в детстве не можете договориться какой фильм мы будем смотреть, за игру в плейстейшен «по очереди», за ужины когда один не ест одно, другой другое))) и за мое возмущение когда через пол часа после еды вы опять хотите есть !! Семья- это важно, огромная роскошь иметь место куда тебе хочется возвращаться, я точно знаю, что когда наступит момент и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так! Son#1-20, Son#2-19)) #яумеювоспитыватьмонстров