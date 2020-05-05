Дочь Никиты Михалкова рассказала, как воспитывала своих детей

Москва, 5 мая. Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова Анна поделилась своим опытом воспитания детей. Также известная актриса поздравила с днем рождения своих сыновей: Андрея и Сергея.

«Я очень рада, что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеете брать на себя ответственность», — написала она в поздравительном посте в Instagram.

По ее словам, дети в детстве много капризничали, что доставляло ей много трудностей. Свой пост она озаглавила подписью «я умею воспитывать монстров».

Напомним, что старший сын Михалковой Андрей несколько раз пробовал себя в киноиндустрии и модельном бизнесе, однако в итоге решил заняться коммерческой деятельностью. Сергей же принял решение пойти по стопам деда и пошел учиться на режиссера.

Осенью Михалкова показала, как выглядит без косметики и фотошопа. Снимок она выложила в Instagram.

В последние годы она заметно похудела и, по мнению поклонников, помолодела лицом. Из-за этого в Сети появились слухи, что актриса сделала пластические операции. Актриса Анна Михалкова развеяла слухи о пластической операции одним фото. Михалкова опубликовала в социальной сети фото, на котором лежит в розовом свитшоте. Видно, что на ее лице нет макияжа.

За полгода Михалкова сбросила 15 килограммов лишнего веса без изнуряющих диет. Поклонники радовались: «Ура, наконец-то Михалкова взялась за себя!».