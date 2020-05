Дочь Никиты Михалкова рассказала, как воспитывала своих детей

Дорогие мои парни! Обычно я вас поздравляю с днем рождения отдельно. Вы такие разные, у каждого из вас столько происходит за год, что мне очень хотелось любоваться вашими достижениями, вашим взрослением, вашими разочарованиями, вашими влюблённостями находя для каждого отдельные слова) Но так получилось что события именно этого года, показали как важно что вы есть друг у друга!!!! Важно что с вами рядом есть люди, которые готовы с вами быть до конца, и как важно что у вас есть такая семья. Я очень рада что вы оба хорошо воспитаны, что у вас есть прекрасные друзья, и я горжусь тем, что вы умеет брать ответственность не только за себя, но и за тех кто рядом с вами. Если и говорить за что я благодарна карантину- так это за то что он опять дал мне возможность увидеть вас такими какими вы были, вспомнить в малейших подробностях и деталях и любоваться тем какими вы стали. Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы как в детстве не можете договориться какой фильм мы будем смотреть, за игру в плейстейшен «по очереди», за ужины когда один не ест одно, другой другое))) и за мое возмущение когда через пол часа после еды вы опять хотите есть !! Семья- это важно, огромная роскошь иметь место куда тебе хочется возвращаться, я точно знаю, что когда наступит момент и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так! Son#1-20, Son#2-19)) #яумеювоспитыватьмонстров

