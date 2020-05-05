Сын Галкина и Пугачевой удивил фанатов звонким голосом

Москва, 5 мая. 6-летний сын российской певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина удивил своих фанатов. В Instagram-аккаунте, посвященном творчеству ребенка появилось видео с занятия французским языком.

Во время короткого фрагмента Гарри наизусть спел иностранную композицию, буквально не смотря в текст. Подписчики заметили осмысленный взгляд мальчика, а большинство из них оказались в восторге от голоса. Некоторые заявили, что мальчик унаследовал вокальные данные от матери. Другие начали представлять ребенка на большой сцене.

«Какое правильное воспитание у мудрых родителей», «Второй Киркоров!», Талант, какие корни, такие отростки. Молодец! Лучше всех», — пишут подписчики начинающего певца.

Напомним, ранее пользователи Сети усомнились в родстве между певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью Лизой. В фанатском аккаунте Пугачевой появился коллаж из фотографий маленькой Лизы и 16-летней будущей певицы. Пользователи Сети отметили, что между артисткой и ее дочерью очень мало общего. Фанаты предположили, что суррогатная мать могла обмануть Пугачеву. Некоторые подписчики также высказали мнение, что Пугачева сильно изменилась из-за пластических операций.