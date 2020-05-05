Целями израильских авиаударов по Сирии стали военные склады в Алеппо

Дамаск, 5 мая. Израильские самолеты выпустили ракеты по военным складам в юго-восточном пригороде Алеппо Сфир. Об этом сообщается в официальном заявлении командования сирийской армии.

Ранее сирийское агентство SANA сообщало, что ВВС Израиля нанесли удары по научно-исследовательскому центру в Алеппо.

«В 22.32 4 мая, на мониторах нашей ПВО появились самолеты противника, движущиеся с северо-восточной стороны Итрии. Были атакованы несколько военных складов в районе Сфир. Наши ПВО отразили вражеские ракеты. Потери в результате атаки уточняются», — говорится в заявлении командования.

Власти Сирии уже много раз требовали от мирового сообщества и Совбеза ООН привлечь Израиль к ответственности за регулярные авиаудары по объектам в Сирии. Так, несколько дней назад удары израильской авиации унесли жизни трех мирных жителей в пригороде Дамаска.