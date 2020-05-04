Женева, 4 мая. Наиболее эффективной мерой для профилактики заражения коронавирусом является мытье рук. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Оно (мытье рук. — Прим. ФАН) остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других болезней», — заявил Гебрейесус.

Он напомнил, что как раз 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. При этом руководитель ВОЗ отметил, что многие люди лишены возможности регулярно мыть руки, так как три миллиарда жителей Земли не имеют дома водоснабжения. Поэтому он призвал правительства всех стран увеличить инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 240 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Напомним, что Ухань стала первым городом, где произошла вспышка коронавируса нового типа. Населенный пункт на протяжении 76 дней был в полной изоляции, отрезанный от всего мира. Сейчас болезнь в Ухани пошла на спад, и город начал постепенно возвращаться к обычной жизни.