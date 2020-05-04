Населенный пункт Милладжа в сирийской провинции Идлиб попал под обстрел боевиков

Дамаск, 4 мая. В Сирии зафиксирован обстрел населенного пункта Милладжа в провинции Идлиб. Огонь был открыт со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенная на территории РФ). Об этом в понедельник сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования», — прокомментировали представители ЦПВС.

При этом было отмечено, что с начала марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, за последние сутки состоялось совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака. Кроме того, представители российской военной полиции прошли маршрутами в Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Камышлы».

Напомним, в конце марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию. По приезде в САР министр обороны России встретился с сирийским президентом Башаром Асадом. Темой их разговора стало гуманитарное содействие сирийскому народу, страдающему от ограничительных мер западных стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.