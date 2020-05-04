Актер сериала «Кухня» ударился головой у подъезда своего дома

Москва, 4 мая. Врачи диагностировали у актера сериала «Кухня» Сергея Лавыгина закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение после того, как он упал у подъезда и серьезно ударился головой.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, скорая Лавыгина не забирала. Его здоровью на данный момент ничего не угрожает.

Напомним, что летом другая звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева упала в голодный обморок на съемках. Она рассказала, что ей стало настолько плохо, что актриса начала задыхаться. На съемочную площадку вызвали скорую. Прибывшие медики рассказали, что причиной потери сознания стал голодный обморок. После случившегося Темичева начала тщательнее следить за питанием.

А в октябре 2018 года еще один актер сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, находившийся за рулем автомобиля, сбил пешехода, который был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего мужчину госпитализировали с переломами и ушибами.