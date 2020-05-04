Саакашвили заявил, что Зеленский в ближайшие дни объявит о его назначении

Киев, 4 мая. Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие день-два.

Как заявил ранее бывший глава Грузии, Зеленский предложил ему занять должность вице-премьера по реформам, а также стать ответственным за переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Для назначения требуется поддержка Верховной рады Украины, однако пока депутаты не сообщали о своей поддержке кандидатуры Саакашвили. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, пока что кабмин не подавал в Раду представления о кадровых назначениях, включая кандидатуру Саакашвили. Как утверждал ранее глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Саакашвили может получить назначение на отличную от вице-премьера должность.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. Во время нахождения на посту он получил гражданство Украины, которое ему вручил тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

22 апреля стало известно о приглашении Владимиром Зеленским Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по вопросам реформ. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства. Слова политика возмутили Грузию, которая пообещала отозвать своего посла, если Саакашвили займет обещанную ему должность, передавала «Газета.ру».