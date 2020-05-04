حصاد أخبار سوريا في 4 مايو / أيار: الشرطة العسكرية الروسية تنقذ جنود أمريكيين من حشد من السوريين ومدرعة روسية تنتشل مدرعة تركية أثناء قيامها بدوريات

سوريا ، 4 مايو / أيار. لاتزال وحدات الشرطة العسكرية الروسية التابعة لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا تسير دورياتها في المحافظات السورية. والشرطة العسكرية الروسية تنقذ قوات أمريكية من حشد من السوريين الهائجين..

ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا يواصلون تسيير دورياتهم في حلب والرقة والحسكة ودير الزور

أعلن ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا خلال مؤتمر صحفي أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دورياتها في المحافظات السورية.

ووفقا للشرطة العسكرية، يستمر العمل في سوريا بهدف حل النزاع عبر طريقة غير العسكري وتقديم المساعدة الشاملة للمواطنين السوريين. وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، قام ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا بدوريات على طرق في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الجيش الجوية بدوريات جوية في منطقة مطار متراس.

وأشار بيان المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أنه «لم يتم تسجيل خلال اليوم الماضي حالات إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا».

يذكر أن عملية القوات المسلحة الروسية في سوريا ساهمت في رفع المكانة الدولية لروسيا. أعلن عن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، متحدثا في مجلس الاتحاد الروسي. ووفقا له، تلقى الجيش الروسي حافزا جديدا للتنمية بعد العملية العسكرية.

الشرطة العسكرية الروسية تنقذ جنود أمريكيين من حشد سوريين غاضبين

أعلن موقع «PolitRussia» نقلا عن موقع «Anninh Thudo» الفيتنامي أن الشرطة العسكرية الروسية أنقذت جنود أمريكيين من حشد سوريين غاضبين .

وتجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة القامشلي شرقي سوريا، حيث رشق السكان المحليون المعدات العسكرية الأمريكية بالحجارة في إحدى نقاط التفتيش.

ويعتبر صحفيي موقع «Anninh Thudo» أن «الشعب السوري أعلن عن موقفه من وجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة».

يلفت كاتبي المقالة الانتباه إلى أن هجوم السوريين شمل العسكريين الأمريكيين بالذات، الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في البلاد.

السيارة المدرعة الروسية «تايفون- ك» تنسحب السيارة المدرعة التركية «كيربي» أثناء قيامها بدوريات في سوريا

نقلت قناة «WarJournal» في تيليجرام أن الدوريات المشتركة للقوات الروسية والتركية في شمال شرق سوريا تمت بنجاح.

قام العسكريون الروس والأتراك بدوريات في محافظة الحسكة. وخلال مرور الرتل العسكري على أحد أجزاء الطريق، علقت عربة مدرعة تابعة للجيش التركي من طراز «كيربي» في الوحل، وتمكنوا من إنقاذها بمساعدة السيارة المدرعة الروسية «تايفون- ك».

تقوم الشرطة العسكرية الروسية بانتظام بدوريات مع وحدات من الجيش التركي في محافظتي الحسكة وإدلب.

الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في محافظة دير الزور السورية

قامت الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظة دير الزور السورية.

وقام الجيش الروسي بإجراء عملية مسح على المنطقة متحركاً على طول الطريق حطلة - صالحية - حطلة.

وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بانتظام بدوريات في محافظتي الحسكة وإدلب مع وحدات من الجيش التركي.

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أوائل شهر مارس/آذار. اتفق الرئيسان على تطبيق نظام وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل استقرار الوضع في المنطقة.