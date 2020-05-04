Мощный взрыв прогремел к югу от Дамаска

Дамаск, 4 мая. Как сообщает корреспондент канала Halab Today TV, в городе Сайид Зайнаб, расположенном к югу от Дамаска, произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взрыв раздался в одной из квартир жилого дома. Есть данные о пострадавших.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщала, что на севере провинции в городе Нубболь 1 мая прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на складе с газовыми баллонами, причина пока не установлена. Ранения получили 18 человек, еще пять погибли.

Кроме того, в конце апреля в центре города Африн прогремел мощный взрыв. Сведений о пострадавших и раненых нет, место взрыва оцеплено сотрудниками сил внутренней безопасности «Сирийской национальной армии». СНА подозревает, что за установкой самодельной бомбы стоят члены «Сил освобождения Африна» — группировки, подконтрольной «Отрядам народной самообороны».