ВОЗ ответила на заявления США об искусственном происхождении коронавируса

Женева, 4 мая. Слова правительства США о том, что коронавирусная инфекция, возникшая в китайском городе Ухань, имеет искусственное происхождение, являются спекуляцией. К такому мнению пришел директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По словам Райана, на сегодняшний день организация не получала никаких данных от американской стороны, поясняющих историю возникновения коронавируса. При этом он отметил, что представители ВОЗ хотели бы получить любую информацию о происхождении SARS-CoV-2, так как она касается общественного здравоохранения и необходима для будущего контроля.

«Так что если такие данные и свидетельства существуют, то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае работать в информационном вакууме», — цитирует РИА Новости заявление представителя ВОЗ.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила слова экспертов, которые ранее утверждали, что коронавирус имеет животное происхождение. По ее словам, в настоящее время ученым необходимо узнать промежуточное звено, животное, которое было заражено летучими мышами и передало инфекцию человеку. При этом Керкхове сказала, что согласно всем свидетельствам, обычно подобные вирусы имеют животное происхождение.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса. По его мнению, худшим решением Пекина стало одностороннее закрытие границ, ведь въезд в страну был запрещен, однако граждане КНР могли пересекать границы, распространяя коронавирус по всему миру.

Помимо этого, издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что должностные лица США подозревают Пекин в сокрытии информации о масштабах вспышки коронавируса и степени его опасности. Совершено это было якобы затем, чтобы сделать запасы средств защиты и медикаментов. Вашингтон также обвинил КНР в том, что коронавирус якобы был изобретен в лаборатории в Ухани.

Напомним, в настоящее время в мире коронавирусом заражены более 3 миллионов 600 тысяч человек. При этом в России выявлено 145 тысяч человек с COVID-19. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в помощь стране брошена группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч военнослужащих и 4 тысячи единиц спецтехники, сообщает «Газета.ru».