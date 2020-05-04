Собчак снова испугала подписчиков эпатажным фото в маске из грязи

Москва, 4 мая. Российская телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта необычной фотографией. Скандальная журналистка испугала своих фанатов селфи с косметической маской из грязи или глины болотно-зеленого цвета.

«На вопрос: «что важнее для женщины ум или харизма?» я всегда отвечаю честно: Красота!» — прокомментировала Собчак.

В течение нескольких часов фотография Собчак собрала более 87 тысяч отметок «Мне нравится». Подписчики также оставили множество комментариев, в которых по-разному отреагировали на смелый снимок.

«Я надеюсь это шоколад? А не то, что я подумала», «Ксения, вы огонь, красота — это круто, но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное», «Самоирония — вот что еще важно в женщине!» — написали подписчики Собчак в комментариях.

Напомним, ранее Собчак выступила в защиту своей коллеги Регины Тодоренко. Телеведущая считает, что Тодоренко незаслуженно подверглась травле в соцсетях после того, как выступила с оправданием домашнего насилия. Она написала, что ненавидит, когда «все на одного». Поэтому она посчитала своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но «на которого сейчас развернулась настоящая травля», пишет «Газета.ru».