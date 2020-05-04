Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собчак снова испугала подписчиков эпатажным фото в маске из грязи

1 314
0 Оставить комментарий

Собчак снова испугала подписчиков эпатажным фото в маске из грязи

Москва, 4 мая. Российская телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта необычной фотографией. Скандальная журналистка испугала своих фанатов селфи с косметической маской из грязи или глины болотно-зеленого цвета.

«На вопрос: «что важнее для женщины ум или харизма?» я всегда отвечаю честно: Красота!» — прокомментировала Собчак.

В течение нескольких часов фотография Собчак собрала более 87 тысяч отметок «Мне нравится». Подписчики также оставили множество комментариев, в которых по-разному отреагировали на смелый снимок.

«Я надеюсь это шоколад? А не то, что я подумала», «Ксения, вы огонь, красота — это круто, но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное», «Самоирония — вот что еще важно в женщине!» — написали подписчики Собчак в комментариях.

Напомним, ранее Собчак выступила в защиту своей коллеги Регины Тодоренко. Телеведущая считает, что Тодоренко незаслуженно подверглась травле в соцсетях после того, как выступила с оправданием домашнего насилия. Она написала, что ненавидит, когда «все на одного». Поэтому она посчитала своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но «на которого сейчас развернулась настоящая травля», пишет «Газета.ru».

Новости партнеров

Новости партнеров