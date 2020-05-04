Дворкович заявил, что меры поддержки бизнеса заработают в ближайшие дни

Москва, 4 мая. Принятые правительством РФ меры поддержки бизнеса начнут эффективно действовать в ближайшие дни, заявил глава фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, уже заявленных мер достаточно для оказания помощи предприятиям.

«Главное — чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются», — отметил Дворкович.

Экс-зампред правительства РФ считает, что больше всего российским компаниям потребуется помощь государства в первые месяцы лета.

«По резидентам «Сколково» мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне — в июле, и это тот период, к которому мы готовимся», — сказал председатель фонда «Сколково».

Он также высказал предположение, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, изменит модели поведения людей. При этом компании станут более консервативными, а экономика – менее конкурентной.

Нестабильность, по мнению Дворковича, приведет к разрыву цепочек поставок и созданию так называемых экономических островов, где будет наблюдаться чрезмерная локализация производства.