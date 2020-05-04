Асад обсудил с правительственной группой меры по борьбе с коронавирусом в Сирии

Дамаск, 4 мая. Президент Сирии Башар Асад в понедельник провел встречу с правительственной группой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Во время совещания глава государства отметил, что одним из главных негативных последствий является экономическая нестабильность.

По словам Башара Асада, на сегодняшний день важную роль в замедлении распространения инфекции сыграла реакция граждан и своевременные действия со стороны государства. Тем не менее, в последние дни в стране увеличилась финансовая нагрузка на граждан. Потому глава государства отметил, что на сегодняшний день необходимо как можно раньше вернуться к нормальной жизни, чтобы снизить экономическое давление.

Асад подчеркнул, что существует множество мер, которые может предпринять государство для стабилизации ситуации. В частности, речь идет о решении проблемы разницы в ценах на продовольствие, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Президент отметил, что открытие фермерских рынков в отдельных регионах является сдерживающим фактором перед жадностью некоторых торговцев. В дополнение к этому стабильность экономической ситуации обеспечивает судебное преследование нарушителей и ужесточение наказания манипуляторов ценами.

Во время совещания Башар Асад также заслушал доклады участников встречи и поручил членам правительственной группы предоставить свои предложения по механизмам снижения цен. Также было поручено ускорить подготовку поправок в законы об ужесточении санкций в отношении нарушителей и монополистов.