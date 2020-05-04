Бредихин поддержал идею Гордона об отказе Украины от Донбасса



Жители ДНР и ЛНР вряд ли захотят жить в одном государстве с людьми, которые обстреливали их дома крупнокалиберными снарядами, а потому рассчитывать на реинтеграцию этих земель Украине не стоит. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Собеседник ФАН поддержал идею журналиста Дмитрия Гордона построить несколько городов в Херсонской области для проукраинских переселенцев из непризнанных республик. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Гордон объяснил необходимость реализации своего проекта тем, что «бодяга» в Донбассе может «длиться вечно».

«Я думаю, что глава государства должен не только прислушаться, но и дать на это денег из бюджета, — убежден Бредихин. — Мысль здравая, поскольку о том, чтобы заполучить себе ДНР и ЛНР Киев может даже и не мечтать. К тому же подобный проект уже успешно реализовывался Петром Порошенко — он построил поселение в той же Херсонщине для сбежавших из Крыма татар (сторонников запрещенного в РФ Меджлиса1), когда полуостров воссоединился с Россией».

Политолог предположил, что идеи экс-президента сможет развить его преемник — и создать как отдельные города, так и целые районы для поселения беженцев с Донбасса (возможно даже с предоставлением некоторой автономии).

Также эксперт не исключил вероятности выделения денежных средств под эту цель из-за границы — по аналогии с теми же татарами, которых субсидировала Турция.

«В любом случае, финансов потребуется меньше, чем было бы необходимо для той же реинтеграции Донбасса, — считает собеседник ФАН. — Так что вполне возможно, что Международный валютный фонд (МВФ) сделает Украине еще один транш, если она решится на такие меры. И хотя большинство действительно проукраински настроенных жителей ДНР и ЛНР на самом деле уже давно оттуда уехали, вероятность закладки новых «городов» довольно велика — это будет сделано хотя бы ради того же показушничества. Жить же там будут не только переселенцы, но и нуждающиеся в жилье люди из других областей страны».

При этом ждать «бесплатного сыра» желающим пожить в новых поселениях не стоит — украинское государство найдет способ вернуть свое.

«Понятно, что в любом случае им придется оплатить определенную сумму, — уверен Бредихин. — Вопрос лишь в том, как и на каких основаниях это будет делаться».

1 Организация запрещена на территории РФ.