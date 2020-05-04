Нелли Кускова объяснила важность показа фильма «Шугалей» об удерживаемых в Ливии россиянах

Москва, 4 мая. Благодаря фильму «Шугалей» Россия напомнила всему миру, что не бросает своих и готова защищать интересы каждого, кто отстаивает ее интересы даже вдали от нее. Об этом заявила зампредседателя Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Нелли Кускова.

Даже трейлер фильма она оценила как интересный и захватывающий. Она пожелала картине успехов.

Премьера фильма состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Его сюжет разворачивается вокруг деятельности российских социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых примерно год назад похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Российские граждане до сих пор незаконно удерживаются в тюрьме «Митига».

По ее словам, выход фильма «Шугалей» важен вне зависимости от его художественных качеств.

«Он показывает, что русские своих не бросают, и даже там один или два человека, которые оказались в плену у бандитов, — мы о них помним и будем их оттуда вытаскивать», — цитирует ее Nation News.

Кускова отметила, что лента прекрасно демонстрирует позицию российского руководства решительно бороться за каждого своего гражданина, удерживаемого в иностранных тюрьмах, включая российских социологов в Ливии.

Она отметила, что главным препятствием в борьбе за освобождение граждан является тот факт, что часть ливийской территории захвачена террористами ПНС. Из-за этого россияне лишены возможности получить помощь со стороны легитимных властей Ливии.

Напомним, что несмотря на угрозу распространения коронавируса в Ливии, Турция продолжает поставки оружия и иностранных наемников на сторону так называемого Правительства национального согласия. При этом Анкара нарушает оружейное эмбарго и международные договоренности, заключенные в Москве и Берлине.