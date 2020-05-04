Фильм «Шугалей» обращает еще большее внимание на незаконно удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 4 мая. Российский фильм «Шугалей» привлекает еще большее внимание к проблеме нарушения прав незаконно удерживаемых в Ливии граждан РФ. Такое мнение высказал глава Антиглобалистского движения России Александр Ионов.

В разговоре с корреспондентом iReactor он оценил важность кинопроекта, основанного на реальных событиях.

«Рассказывать о подобных историях, я думаю, очень правильно, чтобы российский гражданин, в том числе и при художественном преподнесении, мог оценить опасность работы наших граждан, которые, можно сказать, выполняют интернациональный долг», — считает Ионов.

Эксперт также отметил, что российская общественность продолжит добиваться освобождения россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Безусловно, мы по линии международного комитета защиты прав человека требуем немедленного освобождения наших граждан из-под стражи в Ливии. Это не какие-то там террористы, уголовники, поэтому содержание их в местах принудительного содержания является нарушением их законных прав и интересов», — подчеркнул общественник.

Напомним, социологи Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социсследований. В мае 2019 года ученые были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и с тех пор незаконно содержатся в тюрьме «Митига» под Триполи.