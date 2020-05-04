Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Москва, 4 мая. Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство. Плющенко назвал опубликованное расследование клеветой и пообещал, что все виновные будут наказаны.

Ранее в Сети появилась информация о том, что у Плющенко-младшего проблемы со здоровьем. Утверждается, что у ребенка синдром Аспергера, который характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Позже продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская опровергла слухи о наличии у ее сына психического расстройства. Она также заявила о желании обратиться в суд из-за недостоверной информации.

В своем Instagram отец мальчика также заявил, что он планирует довести это дело до конца и «наказать виновных лжецов». По словам фигуриста, авторы материала не убрали публикацию даже после обращений родителей.

«Это уже даже не вопрос принципа — это вопрос жизни. Жизни нашего сына», — пояснял Плющенко отметив, что единственный путь решения проблемы он видит в иске, в том числе в суд Страсбурга.

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Девушка обвинила в этом мать ребенка, считая причиной заболевания позднее рождение.