Ученые обнаружили «неожиданный» эффект коронавируса

Москва, 4 мая. У некоторых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией медики наблюдают «счастливую гипоксию» — состояние, когда человек хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма. Об этом пишет Sciencemag.

Отмечается, что первые большие расхождения врачи наблюдают при сравнении данных медицинского монитора и внешнего вида пациента. Ученый из Нью-Йорка Рубен Стрейер признался, что был поражен этим неожиданным эффектом у больных с коронавирусной инфекцией.

По словам пульмонолога Эльнады Марсии Негри, у здоровых людей уровень насыщения крови кислородом составляет не менее 95%, однако зараженные коронавирусом пациенты могут казаться здоровыми и при показателях в 80, 70 или даже 50%, передает «Петербургский дневник».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что иногда течение опасной инфекции может менять свой курс, и пациенты сталкиваются с новой волной коронавируса после улучшения состояния.

Напомним, что на сегодняшний день в России официально выявлено 145 286 случаев опасной коронавирусной инфекции, более 18 тысяч человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 1356 скончались.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус был найден у 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них умерли.