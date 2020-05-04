Охраняющие тюрьмы в Сирии курдские боевики пошли на переговоры с ИГИЛ

Подразделения курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF) объявили, что восстание боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) в тюрьме в городе Хасака остановлено посредством переговоров. Подробнее, о том, как курды проявляют слабость, соглашаясь на контакты с джихадистами — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бунт ИГИЛовцев

Накануне стало известно, что очередной бунт вспыхнул в тюрьме «Ас-Сина» в Хасаке, где содержатся ИГИЛовцы. Согласно данным источников North Press Agency, в районе тюрьмы были замечены полеты ВВС США. К тюрьме также стянули подразделения SDF, которыми и контролируется тюрьма.

Пресс-секретарь SDF Мустафа Бали написал в Twitter, что террористам ИГИЛ удалось захватить первый этаж тюрьмы, они проломили стены и двери.

«Некоторым из них удалось сбежать, и наши войска пытаются их отыскать. Антитеррористические силы разбираются с ситуацией на первом этаже, чтобы покончить с беспорядками в тюрьме», — написал он.

Вскоре еще один пресс-секретарь SDF Кино Габриэль пояснил в своем заявлении, что «крупномасштабное» восстание было осуществлено боевиками ИГИЛ, которым удалось получить полный контроль над тюрьмой после того, как они смогли снять двери камер и коридоров. По его словам, в тюрьму были направлены спецназ и антитеррористические силы, однако совладать с ситуацией курдам удалось, лишь вступив в переговоры с джихадистами.

«Ситуация внутри тюрьмы была взята под контроль после продолжавшегося целый день мятежа, который завершился совместными переговорами между представителями наших сил и сил международной коалиции, с одной стороны, и заключенными ИГ1 — с другой», — добавил он.

Боевики постоянно пытаются бежать

Заключенные члены ИГИЛ и ранее пытались бежать, так как курды не были способны справиться с ситуацией. В «Ас-Сина» содержится более трех тысяч террористов. Ситуацию в тюрьме с катастрофическими санитарными условиями усугубило распространение опасного вируса, поэтому бунты в курдской тюрьме для ИГИЛ лишь участились.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», с момента своего образования в 2015 году проамериканские SDF позиционировали себя как единственную сколько-нибудь значимую силу в Заевфратье, которая воюет с ИГИЛ. Однако, если за пойманного боевика поручались шейхи местных племен, то его без проблем освобождали от преследования и даже не брезговали взять на госслужбу в ряды милицейских формирований. Таким образом, в рядах курдов по сей день находятся вчерашние члены ИГИЛ.

Курды недалеко ушли от ИГИЛ

Политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин напомнил, что смотрящие за заключенными ИГИЛовцами курды сами недалеко ушли от террористов. Об этом эксперт сообщил ФАН.

«Мы прекрасно помним не только попытки курдов объявить об автономии, но и разграбление ими нефтяных ресурсов, принадлежащих сирийскому государству под прикрытием Запада. Достаточно интересная ситуация, когда так называемая умеренная оппозиция, которая фактически является террористической группировкой, подконтрольной Западу, содержит в заключении другую террористическую группировку. Полное уничтожение террористов в Сирии для курдов — лишь предлог. Фактически курды заявляли, что воюют с ИГИЛ, но оказывали давление на Дамаск. У них весьма двойственная позиция, выступающая проводником интересов США в регионе», — заявил Самонкин.

Кроме того, политолог усомнился в том, что всех взбунтовавшихся в тюрьме джихадистов удалось удержать в стенах «Ас-Сины». Ведь многие из них могли попросту сбежать.

«В данном случае, вполне мог иметь место побег. Верить тому, что курды начали боевиков там серьезно отлавливать и применять к ним строгие меры, невозможно», — добавил эксперт.

Слабость курдов

По мнению Самонкина, курдские формирования настолько слабы, что вынуждены вступать в переговоры, чтобы утихомирить ИГИЛовцев. С такой подготовкой их требования автономии, уверен эксперт, звучат несостоятельно.

«Курды ведут переговоры с теми террористами, которые вчера хозяйничали в Сирии и навязывали свои порядки путем насилия и террора в отношении мирных жителей. Естественно, вступая в диалог с реальным злом, они показывают свою слабость. По сути, дают понять, что курды — не та мощная сила, которая способна отстаивать свои политические позиции. Они все время заявляют, что их интересы нужно учитывать, что курды должны присутствовать в новом правительстве. Но они слабы и не могут влиять на ситуаци вокруг региона. Если они здесь показывают слабость с заключенными ИГИЛ и идут с ними на переговоры, то ни о каком суверенитете этих формирований речи идти не может», — подчеркнул собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.