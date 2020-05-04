Угри из токийского океанариума общаются с людьми по Skype. ФАН-ТВ

В японской столице обитателям городского аквариума «Сумида» — угрям — скучно без посетителей. Рыбы не высовываются из песка, потому что смотреть за стеклом не на что.

Из-за распространения коронавируса океанариум был закрыт, а пустые коридоры не интересуют угрей. Находчивые сотрудники «Сумиды» установили планшеты над резервуаром с угрями для поддержания активности животных. Теперь посетители смогут наблюдать за животными при помощи видеозвонков, что очень нравится угрям. Они высовывают голову из песка и глядят в ответ.

Наблюдать за здоровьем рыб, прячущихся в песке, трудно, а теперь благодаря современным технологиям любопытные угри у работников аквариума на виду.