Власти Сирии сдерживают распространение коронавируса в условиях войны

Дамаск, 4 мая. Правительству Сирии удается сдерживать разрастание эпидемии коронавируса, однако в случае всплеска заболеваемости страна может столкнуться с катастрофой. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

На заседании правительственного комитета по борьбе с пандемией пневмонии COVID-19 национальный лидер отметил, что текущий низкий уровень заболеваемости не означает, что опасность миновала.

«Эти цифры могут внезапно вырасти за несколько дней или недель, и мы увидим перед собой настоящую катастрофу», — подчеркнул Асад.

По последним данным, в Сирии зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 27 пациентов, трое скончались.

Ранее Сирия и Россия выпустили совместное заявление, в котором обратили внимание на попытки США использовать ситуацию с коронавирусом против законного правительства. Вашингтон раскручивает кампанию, что кабмин Асада якобы не способен противостоять эпидемии, передает Sputnik.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив большинство стран мира. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.