Сирия, 5 мая. На северо-востоке Хасаки прошло совместное патрулирование Турции и РФ. Девять сотрудников сирийской полиции были убиты неизвестными в Даръа. Бунт террористов в тюрьме «ас-Сина» в Хасаке был подавлен после проведения переговоров, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли девять сотрудников полиции в результате нападения неизвестных в Даръа; вели ответный огонь по позициям террористов на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в нападении на штаб протурецких сил на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о потерях ВС Ирака в провинции Дияла; обвинялось в минировании блокпоста SDF**** на северо-западе от Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва на севере Ракки.

Курдские вооруженные группировки: пережили атаку неизвестных на окраине Камышлы на севере Хасаки; заявили о подавлении бунта террористов ИГ1 в тюрьме в Хасаке; потеряли одного из боевиков вблизи города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре; захватили офис управления по туризму в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись атаке неизвестных у города Ан-Найраб в Идлибе; провели обстрелы к западу от Тель-Абьяда на севере Ракки.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провели патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Соединенные Штаты: транспортируют заключенных террористов ИГ из Сирии в Ирак.

ВС Ирака: сообщили о задержании полевого командира ИГ в провинции Ниневия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых курдскими боевиками районах провинции накануне вновь отмечались вылазки террористов «Исламского государства». Согласно данным новостного портала Al Nour, атаке подвергся военный объект «Демократических сил Сирии» (SDF) неподалеку от города Аль-Хаваидж. Во второй половине дня один из членов SDF был застрелен у населенного пункта Аль-Джардхи. Также сообщалось о вылазке террористов «Исламского государства» у Аль-Бусейры, где были убиты или ранены пять членов Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем к северо-западу от Дейр-эз-Зора произошел взрыв СВУ, которое было установлено у контрольно-пропускного пункта SDF на окраине города Аль-Касра. Жертвами взрыва стали трое гражданских лиц и один из курдских боевиков.

Провинция Даръа

В минувшие сутки в провинции Даръа снова наблюдались вылазки неизвестных. По информации Сирийского центра за соблюдением прав человека (SOHR), сразу два нападения произошли неподалеку от населенного пункта Аль-Шаджара. В этом районе были похищены трое молодых людей, и обстрелян дом одного из местных жителей.

Позднее также стало известно о налете на позиции Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Аль-Музайриб к западу от административного центра региона. В результате девять сотрудников полиции были убиты выстрелом в голову. Ни одно из незаконных формирований до сих пор не взяло на себя ответственность за нападение.

Провинция Идлиб

В первой половине дня активизировались вылазки неизвестных в зонах контроля протурецких формирований. Согласно информации SOHR, сперва атаке подверглась штаб-квартира союзников Турции поблизости от населенного пункта Аль-Фуа. Позднее группа радикалов совершила покушение на полевого командира протурецких боевиков, тем не менее ему удалось выжить. В совершении налетов подозреваются члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», противостоящей поддерживаемым Анкарой группировкам.

Произошел взрыв в лагере «Мазен» в северной части провинции. По информации медиапортала Halab Today TV, в результате детонации СВУ скончался ребенок. Ни одно из антиправительственных формирований о своей причастности к случившемуся не заявляло.

Во второй половине дня в южной части региона вспыхнули перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Кансафра, Аль-Фатир, Аль-Бара и Сфухон. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщалось.

Группировка «Ансар ат-Таухид» объявила о выходе из состава коалиции антиправительственных сил. Оперативный штаб формирования отметил, что террористическая деятельность группировки в зоне «Большого Идлиба», тем не менее, продолжится.

Провинция Ракка

На северо-западе провинции возобновились обстрелы со стороны протурецких боевиков. По информации новостного портала Al Nour, удары пришлись по контролируемому курдскими бандгруппами населенному пункту Силиб Коран западнее Тель-Абьяда. О возможных пострадавших среди мирных жителей все еще ничего неизвестно.

Сообщалось о взрыве в городе Сулук, который перешел под контроль союзников Турции в рамках операции «Источник мира». Детонировавшее СВУ было заложено у местного силосохранилища. В организации взрыва обвинялись члены подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Хасака

Накануне на северо-востоке САР прошло совместное патрулирование Турции и РФ. Новостной портал Step News Agency передавал, что мониторинг осуществлялся в окрестностях города Аль-Маабада. Кроме того, специалисты РФ самостоятельно обследовали район города Ад-Дербасия.

Курдские СМИ сообщали о полном подавлении бунта в тюрьме «Ас-Сина» в административном центре региона. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что на некоторое время террористы «Исламского государства» все же установили контроль над зданием, однако после прибытия отрядов спецназа и проведения переговоров с заключенными, конфликт удалось урегулировать.

Поступала информация о взрыве в западном пригороде Камышлы. По данным SOHR, атаке подвергся офис курдских сил безопасности «Асайиш». Задержать нападавших не удалось, однако никто из курдских боевиков не пострадал.

Во второй половине дня члены SDF ворвались в офис управления по туризму, находящийся в квартале Аз-Зухур в Хасаке. Курдские боевики захватили контроль над зданием, выгнав оттуда сотрудников.

Вечером стало известно о том, что США организовали вывоз заключенных террористов ИГ из Сирии в Ирак. По информации агентства новостей SANA News, нескольких боевиков эвакуировали из тюрьмы на юге Хасаки в Иракский Курдистан на шести автомобилях.

Ирак

В иракской провинции Дияла накануне активизировались «спящие ячейки» «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), террористы напали на один из военных объектов ВС Ирака, в результате чего были убиты или получили ранения более 20 военнослужащих правительственных подразделений. Кроме того, были уничтожены четыре транспортных средства, на которых передвигались солдаты.

Вечером появилась информация о результатах спецоперации, проведенной в Ниневии. Twitter-канал (Jounaidi36) передавал, что иракским военным удалось задержать одного из высокопоставленных полевых командиров ИГИЛ1 в пригороде Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.