Волочкова показала ролик с танцами на девятом месяце беременности

А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности...???????? За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять)???? И вот такая память осталась запечатленной.???? Смотрите в карусельке????

