Волочкова показала ролик с танцами на девятом месяце беременности

Москва, 4 мая. Бывшая балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками архивными кадрами. На своей странице в Instagram 44-летняя экс-прима Большого театра опубликовала ролик, в котором предстала на девятом месяце беременности.

Знаменитость пояснила, что не переставала заниматься хореографией даже на последних сроках положения, поскольку боялась потерять форму.

«Этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности», — отметила Волочкова в описании.

Вероятно, подписчики были рады такой любви своего кумира к танцам, однако не смогли высказать своего мнения, поскольку она давно закрыла комментарии на своей странице, передают «Дни.ру».

Ролик снят специальным образом, чтобы, по всей видимости, скрыть беременность балерины. Зритель не увидит на кадрах округлившегося живота звезды.

Судя по всему, видео было снято 15 лет назад, когда у Волочковой появился ее единственный ребенок — дочь Ариадна, которую звезда родила от бизнесмена Игоря Вдовина.

Ранее Волочкова подала иск к телеведущей Дане Борисовой из-за обвинений в алкоголизме. Борисова в ответ заявила, что признаки недуга балерины наглядны, передает телеканал «360».