Кедми предупредил США о последствиях применения ракет Trident против России

Москва, 4 мая. Малые ядерные заряды на ракетах Trident не помогут США избежать большой войны, если они попытаются атаковать Россию, предупредил военный эксперт Яков Кедми.

«Ответ РФ надо учитывать: неважно, кто и какие ракеты выпустит в российскую сторону — удар будет по США, и он не будет адекватен. Стратегическим оружием — зарядами в десятки мегатонн», — подчеркнул он.

Кедми добавил, что Пентагон в принципе предпринял странный шаг, решив оснастить Trident ядерными зарядами. Это нецелесообразно и с экономической точки зрения. Ее мощность гораздо меньше, чем все затраты на создание и обслуживание. Плюс нельзя забывать и о стоимости атомной подлодки, которая будет являться носителем этих ракет.

По мнению эксперта, у США нет нужного промежуточного звена между крылатыми и баллистическими ракетами с одной стороны, и стратегическими системами с другой. И это является проблемой для американцев.

В заключение он еще раз обратил внимание, что для России не будет иметь значения, какая боеголовка будет на ракете, которая взлетит с атомной подлодки США. Конец у нее будет один — ее уничтожат.

«Тогда вопрос: миллиарды долларов вложены в подлодку, ее оборудование, ракеты — а смысл какой? Кому это важно?» — поинтересовался Кедми в эфире Iton TV.

Все это, по его словам, свидетельствует о том, что в действиях Штатов нет элементарной логики. Кроме того, как отметил он, Вашингтон, очевидно, забывает о том, что Москва давно предупредила о последствий любой ракетной атаки на своих военных и свою территорию.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», новая версия баллистических ракет Trident II с ядерными боеголовками W76-2 мощностью не более двух килотонн заступила на боевое дежурство в конце апреля. Об этом заявили представители Пентагона. В ведомстве считают, что данное оружие можно использовать без угрозы глобального ядерного ответа потенциального противника, поскольку Trident II не относится к классу стратегического и является конвенциональным.

В МИД России после этого напомнили, что такие ракеты снижают порог применения ядерных вооружений, а это повышает глобальную угрозу его применения. Само создание Trident II, как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, можно сказать, стирает грань между стратегическими и конвенциональными системами, что несет угрозу для всего мира.

Напомним, согласно военной доктрине нашей страны, в случае применения ядерного оружия любой мощности по РФ страна нанесет полноценный ответный удар по противнику.