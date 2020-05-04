Сирия, 4 мая. ВС США организуют вывоз заключенных террористов ИГ1 из Хасаки в Ирак. «Ансар ат-Таухид» заявила о выходе из состава коалиции группировок в Идлибе. Протурецкие боевики по ошибке застрелили человека в Африне во время раздачи гумпомощи, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют местность в районе сирийско-иракской границы на юго-востоке САР.

«Исламское государство»1: заявили об убийстве или ранении пяти членов YPG у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

«Ансар ат-Таухид»: заявила о выходе из состава коалиции группировок в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: по неосторожности застрелили пожилого человека в городе Джандарис на северо-западе Алеппо.

Соединенные Штаты: транспортируют заключенных террористов ИГ из Хасаки в Ирак.

ВС Ирака: сообщили о поимке высокопоставленного боевика ИГ в окрестностях Мосула.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в городе Джандарис, оккупированном боевиками протурецких бандформирований, произошло убийство пожилого сирийца. Известно, что мужчина был застрелен по ошибке одним из членов «Сирийской национальной армии». Инцидент произошел во время распределения гуманитарной помощи. Более подробных сведений о случившемся пока не поступало. Отмечается, что убитый недавно прибыл из районов на западе провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медипорталы, подконтрольные «Исламскому государству», опубликовали сообщения о еще одной вылазке в районах, контролируемых курдскими боевиками. Террористы заявили об убийстве или ранении пяти членов Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжают обследовать местность в западной части провинции. Twitter-канал (SteeleSyAA) передает, что объединенные части выполняют разведывательно-поисковые мероприятия на границе с Ираком. О результатах мониторинга на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Группировка «Ансар ат-Таухид» опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о выходе из состава коалиции, противостоящей правительственным силам в Сирии. Оперативный штаб формирования отметил, что отказывается от подчинения другим бандгруппам. При этом террористическая деятельность «Ансар ат-Таухид» в зоне «Большого Идлиба» продолжится.

Таким образом, конфликты среди членов антиправительственных бандгрупп продолжают набирать обороты. Напомним, ранее также сообщалось о стычках между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армией».

Провинция Хасака

Поступила информация о том, что американские военные транспортируют террористов «Исламского государства», содержавшихся в тюрьмах «Демократических сил Сирии»**** (SDF), на территорию Ирака. Так, по данным новостного портала SANA News, шесть бронеавтомобилей с боевиками выехали со стороны города Аш-Шаддади. С какой целью ВВС США эвакуируют джихадистов, пока неизвестно. Напомним, сообщения о вывозе террористов из Сирийской Арабской Республики (САР) во время десантных операций ВВС США поступали и прежде.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (Jounaidi36) сообщает о том, что в провинции Ниневия состоялась спецоперация вооруженных сил Ирака, направленная на поимку членов подпольных групп террористов «Исламского государства». Проведенное обследование местности обернулось арестом предполагаемого высокопоставленного командира группировки, известного как Абу Талха аль-Ансари. Его удалось задержать в окрестностях города Мосул.

Напомним, Мосул полностью перешел под контроль правительственных войск в июле 2017-го, тогда как вся территория страны была объявлена зачищенной от террористов в конце того же года. Тем не менее подпольные группы боевиков ИГ все еще угрожают полному восстановлению мирной жизни в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.