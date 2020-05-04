Навальный переврал слова Захаровой о путешествиях в рамках информационной кампании против МИД

В пятницу, 1 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вызвала Алексея Навального на прямой диалог. Несмотря на то, что спор не состоялся, негативные реплики со стороны руководства признанного иностранным агентом ФБК продолжают появляться в Сети.

В этом контексте интересна еще одна история. Ранее Захарова в интервью журналисту Михаилу Зыгарю высказалась по поводу того, что многие граждане отправляются в зарубежные поездки, не осознавая возможных рисков и не подготавливаясь к критическим сценариям. Главным образом дипломат отмечала важность страховки и «финансовой подушки», при этом порекомендовав имеющим задолженности физическим лицам ограничить туристические поездки.

Обратив внимание на заявление Захаровой, Навальный стал устраивать новые провокации с требованием отправить представителя МИД в отставку. Аналогичным образом поступила и его соратница Любовь Соболь. Учитывая то, что ранее дипломат назвала блогера «трусом» и отказалась от дебатов, такая реакция выглядит как проявление мести в ответ на удар по репутации.

Дебаты провалились, обида осталась

Предложение провести прямой диалог Захарова озвучила после того, как глава ФБК сказал, что дипломат сделала «несколько отвратительных заявлений» в одном из интервью. После соответствующей публикации представителя МИД блогер ответил согласием. Стороны договорились провести дискуссию на канале «Навальный.Live».

Впоследствии ситуация переросла в фарс — Навальный начал выставлять неприемлемые условия. Он хотел, чтобы во время разговоров обсуждалась одна-единственная тема, а именно интервью Захаровой журналисту Михаилу Зыгарю. Также блогер предложил ограничить речь двумя минутами, а в качестве модератора позвал журналиста Алексея Пивоварова.

Представителя МИД такие требования не устроили. Позже она назвала условия оппозиционера «шулерскими», а его самого — трусом.

По словам Захаровой, за период ее многочисленных диалогов с представителями «либеральной тусовки» никто не пытался навязывать ей свои условия, кроме команды Навального. При этом дипломат указала, что в данной ситуации речь идет о стремлении блогера устроить хайп на теме прямого диалога с представителем МИД. В результате дебаты сорвались, а осадок в виде «огорчительных» сообщений сотрудников ФБК в социальных сетях остался. Соответствующие подтверждения можно найти на страницах либералов в социальных сетях.

Новый эпизод в провоцируемом Навальным конфликте затронул туризм

Ранее, 1 мая, спровоцированный Навальным скандал с представителем МИД РФ получил новый поворот.

Дело в том, что одним из фрагментов интервью дипломата Михаилу Зыгарю был комментарий Захаровой о россиянах, оставшихся за рубежом вследствие пандемии коронавируса. Она указала, что зарубежная поездка является серьезным и рискованным шагом, подразумевающим наличие страховки и немалой суммы денег у путешествующих людей. Проблемным моментом в этой истории стало то, что многие граждане отправились в другие страны под кредитными обязательствами, даже не задумавшись о личной ответственности за возможные форс-мажорные ситуации.

«Люди ехали в долг с учетом имеющихся долгов, ехали не для того, чтобы заработать или решить свой вопрос, а потому, что для них это стало нормой жизни и отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильным. <...> Пока ты не решил свои базовые потребности, если ты их считаешь важными для себя, ни о каком отдыхе, тем более дорогостоящем, тем более рискованном в плане финансов, речи быть не может. Но я сейчас столкнулась с ситуацией, когда эта логика работает для меньшинства», — пояснила Захарова.

Прямое указание дипломатом на человеческий фактор стало новой мишенью для представителей «либеральной» мысли после того, как на него отреагировала гендиректор одной из туристических компаний Вероника Бирман. Женщина сочла реплики Захаровой недопустимыми. Вырвав слова из контекста, она посетовала, что на уровне МИД рядовых граждан делят на «бедных» и «богатых», хотя речи о таком сравнении в интервью дипломата не шло по умолчанию.

Позже Захарова у себя на странице в Facebook пояснила, что получивший распространение в либеральной среде комментарий был фейком. Основной посыл в сообщении представителя МИД заключался в необходимости объединения людей в борьбе с коронавирусом.

«Мы всегда предупреждали и предостерегали от безответственного отношения к планированиям зарубежных поездок. Это факт! Поездки за границу — это не только новые эмоции и смена обстановки, но форс-мажорные обстоятельства, к которым нужно быть заранее готовым. Надо об этом говорить? Да. Почему? Сложно в это поверить, но за последнюю неделю мы начали получать вопросы: А КОГДА И КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ ЗА ГРАНИЦУ ОТДОХНУТЬ?» — прокомментировала ситуацию Захарова.

Как видно, дипломат поддерживает единственно верную и логическую точку зрения — людям не стоит ездить в другие страны, будучи неподготовленными в финансовом плане. Что касается реакции представителей туристического бизнеса, то она в этой ситуации выглядит закономерно, ведь отчасти реплика Захаровой носила антирекламный характер.

Тем не менее сообщение Бирман привлекло внимание несистемной оппозиции. В частности, Алексей Навальный 2 мая разместил у себя в Twitter ссылку на гневное письмо женщины. Блогер поделился публикацией, и аудитория статьи увеличилась десятикратно — с 30 тысяч просмотров до более 300 тысяч, пишет портал tourdom.ru. После такого «тиражирования» новость подхватили соратники Навального, в том числе Любовь Соболь, на стороне которой также имеется многотысячная аудитория. Таким образом, попытка устроить информационную атаку на Захарову стала еще более очевидной.

Несистемная оппозиция любит мстить

Если обратить внимание на последние публикации руководства ФБК, связанные с несостоявшимися дебатами Навального с Захаровой, можно увидеть, что в них содержится призыв «уволить» дипломата. Например, чтобы вызвать осуждающую реакцию у своей аудитории, юрист фонда Любовь Соболь переврала слова представителя МИД.

Аналогичным образом поступил и сам Навальный. На своем сайте он также исказил слова Захаровой о целесообразности путешествий отдельных категорий граждан, чтобы выставить дипломата в неугодном свете.

Примечательным в данной ситуации остается то, что до срыва дебатов Навальный о деятельности министерства иностранных дел практически не вспоминал. Однако все изменилось после того, как Захарова обоснованно назвала его «трусом», который хотел хайпа на дискуссии с представителем внешнеполитического ведомства.

Нельзя исключать, что инцидент с Захаровой мог просто обидеть главу ФБК. Во всяком случае, его реакция на отказ дипломата от дебатов выглядит как попытка отомстить за удар по репутации.

При этом Навальный намеренно игнорирует пояснительный комментарий представителя МИД, что объясняется стремлением блогера выставить ситуацию так, чтобы усилить атмосферу конфликта на почве деятельности дипломатического ведомства в целом.